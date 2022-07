Unterwegs mit einer Patrouille : Feuerwehr ist wieder auf Waldbrandstreife

Brandinspektor Tim Schummers (l.), und die Unterbrandmeister Tim Küppers (r.) und Alexander Taxweiler (M.) stärken sich nach zwei Stunden Waldbrandstreife mit Wasser. Foto: Bianca Treffer

Kaldenkirchen Der Gefahrenindex für ein Feuer im Forst ist so hoch, dass die Freiwillige Feuerwehr Nettetal erneut im Grenzwald patrouilliert. Sie halten Ausschau nach Flammen und sprechen auch Spaziergänger an, die sich riskant verhalten.

Langsam rollt der Mannschaftswagen des Löschzugs Kaldenkirchen über die Knorrstraße in Richtung Grenzwald. Für Tim Schummers, Brandinspektor und stellvertretender Löschzugführer, sowie die Unterbrandmeister Tim Küppers und Alexander Taxweiler, beginnt an diesem Samstagsmorgen ein zusätzlicher Dienst neben den normalen Einsätzen: Waldbrandstreife. An drei Wochenenden haben Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal in diesem Jahr schon solche Streifen absolviert. „Wir fahren nicht einfach in Folge, sondern richten uns nach dem Waldbrandgefahrenindex“, sagt Schummers. Der liegt an diesem Samstag auf Stufe vier von insgesamt fünf Stufen. Hinzu kommt Vegetationsbrandindex, der aufgrund der steigenden Temperaturen ab Dienstag voraussichtlich bei Stufe fünf liegen wird. Dieser zweite Index bezieht sich auf Sträucher und Buschbewuchs. Er klettert in der Regel schneller höher, weil die von Buschbränden ausgehende Gefahr größer ist. Denn selbst nach Regen ist der Bodenbereich in kürzester Zeit wieder trocken. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann einen Brand auslösen. Ab Stufe vier heißt es bei beiden Indexen für die Löschzüge in Nettetal: Die Waldbrandstreifen beginnen.

Unterwegs sind dabei die Löschzüge Kaldenkirchen, Hinsbeck und Leuth. Zu den Einsatzgebieten gehören der Grenzwald, die Venloer Heide mit Tor Neun, die Hinsbecker Schweiz und die Krickenbecker Seen.Die Fahrten werden an den Wochenenden sowie feiertags jeweils von 12 bis 17 Uhr durchgeführt. „Wir planen, die Fahrten zu verstärken und auch unter der Woche an den Abenden zu fahren. Die Waldbrandgefahr ist einfach zu groß und es ist wichtig, die Besucher der Waldgebiete für die Gefahren zu sensibilisieren“, sagt Schummers.

Info Verstärkung ist immer willkommen Kontakt Wer sich für die Ausbildung und den ehrenamtlichen Einsatz bei der Feuerwehr interessiert, kann unter der Internetadresse www.feuerwehr-nettetal.org Kontakt aufnehmen. Neue Mitglieder sind immer gesucht.

Offenes Feuer und Rauchen sind zwar im Wald verboten, aber immer wieder rauchen Besucher dort oder entzünden sogar Grillfeuer an. „Wir sprechen die Besucher auf ihr Fehlverhalten an. Manchen ist gar nicht klar, welche Gefahren von einer Zigarette oder einem offenen Feuer ausgehen“, sagt Küppers. Auch Parkplätze am Waldrand behält man im Auge. Wer seinen Wagen auf nicht ausgewiesenen Stellflächen parkt, sondern auf ausgetrocknetem Gras, kann durch den heißen Katalysator auch einen Brand auslösen. „Durchschnittlich stoßen wir bei den Bürgern mit unseren Streifen auf ein breites Verständnis“, sagt Taxweiler.

Das ist schon zu merken, wenn der knallrote Mannschaftswagen über die Waldwege rollt. Ob Wanderer oder Fahrradfahrer, die drei Männer im Fahrzeug werden freundlich gegrüßt. Während Küppers am Steuer sich aufs Fahren konzentriert, erfassen die Augen von Schummers und Taxweiler jeden Zentimeter Wald und auch jeden Waldbesucher. Das Fünfwegekreuz ist erreicht. Dort ist einer der Rettungspunkte im Grenzwald. Im Notfall können mithilfe der Rettungspunkte genaue Koordinaten durchgegeben werden. „Generell gilt bei einem Brand sofort die 112 zu rufen und zu beschreiben, wo man ist. Wenn es möglich ist, den Brand ohne Gefahr zu löschen, sollte dies gemacht werden“, sagt Schummers.