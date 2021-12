Partnerstadt von Nettetal : Weihnachten in Elk

Nettetal/Elk Am Heiligabend wird in Polen vor dem Essen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Daraufhin wird mit den Familienangehörigen der Opłatek (Oblate) geteilt. Dabei beglückwünscht man sich, die Oblate ist auch ein Symbol der Verzeihung und Versöhnung.

Das Weihnachtsmenü besteht aus zwölf Speisen, die an die zwölf Apostel erinnern sollen. Zwar besteht an diesem Tag keine Fastenpflicht mehr, doch traditionell werden keine Fleischspeisen gegessen, dafür viel Fisch, eine Muss ist der Karpfen und die Rote-Beete-Suppe (Barszcz), Pierogi (Teigtaschen) mit Sauerkraut und Pilzen. Am Weihnachtstisch wird auch ein freier Platz für einen unerwarteten Gast gelassen. Damit wird auch an verstorbene Familienmitglieder erinnert. Nach dem Essen kommt meistens die Bescherung für die Kinder. Um Mitternacht wird in den Kirchen die traditionelle Hirtenmesse gefeiert.