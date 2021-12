An den Krickenbecker Seen : Fördergelder für maroden Anglersteg in Hinsbeck?

An den Krickenbecker Seen

Der Behindertensteg an den Krickenbecker Seen wurde 1988 errichtet und ist heute marode. Er müsste abgerissen werden. Foto: Stadt Nettetal

Hinsbeck Eigentlich sollte der marode Steg abgerissen werden. Doch die WIN-Fraktion brachte eine Erneuerung in die Diskussion. Der Nettebetrieb ermittelte jetzt Kosten in Höhe von 80.000 Euro für die Sanierung.

Eine Wiederherstellung des derzeit zurückgebauten Steges am Hinsbecker Bruch in einen einwandfreien Zustand würde rund 80.000 Euro kosten. Darüber informierte Hans-Willi Pergens, der administrative Leiter des Nettebetriebs, im städtischen Betriebsausschuss. Der 1988 mit Förderung der damaligen West-LB angelegte barrierefreie Angelsteg an den Krickenbecker Seen war nicht mehr verkehrssicher, das Holz morsch. Die WIN-Fraktion hatte das Thema deshalb im vorletzten Betriebsausschuss im September 2021 auf die Tagesordnung gebracht.