Nach Dreharbeiten in Duisburg : Notoperation am Auge für Schauspieler Tom Barcal

Nettetal Ziemlich turbulente Zeiten durchlebt der Nettetaler Schauspieler Tom Barcal. Nach der Hochzeit mit Stefanie Black, die als Sängerin bei „The Voice of Germany“ mitmachte, wurde er bei Dreharbeiten am frisch operierten Auge verletzt.

Schauspieler Tom Barcal („Alles was zählt“, aktuell in der neuen Sky-Serie „Die Wespe“) wurde in der vergangenen Woche vom Augenarzt. Nader Berg in Herdecke am rechten Auge operiert. Barcal (56) hatte nur noch drei Prozent Sehkraft auf seinem linken Auge, das aber deshalb schon vor einem Monat operiert worden war. Er hatte grauen Star und bekam neue Linsen. Jetzt war das rechte Auge dran. Ein Tag nach der Augen-Operation musste Barcal wieder bei den Dreharbeiten zu einem neuen Kinofilm in Duisburg am Set sein. Laut Drehbuch gab es eine Szene, in der er geschlagen wird. Wie Barcal berichtet, sei dabei unglücklicherweise genau das rechte, frisch operierte Auge vom Ellenbogen seines Spielpartners getroffen worden. „Ich konnte daraufhin gar nichts mehr sehen, die neue Linse war anscheinend verrutscht“, berichtet der in Nettetal lebende Schauspieler. In einer sofortigen Notoperation konnte Berg das Auge von Tom Barcal behandeln. Barcal berichtet: „Ich hatte wirklich Panik. Die Notoperation hätte nicht viel später sein dürfen, sonst wäre es eine Katastrophe geworden. Ich bin Dr. Nader Berg und seinem Team unglaublich dankbar.“ Jetzt muss Barcal bis Januar pausieren. „Dazu kommt, dass ich 2022 vier Filme drehe. Vorher tut mir Ruhe auch mal gut, es war war wirklich ein aufregendes Jahr.“ Ende November hat Barcal in Lobberich die Sängerin Stefanie Black (22) geheiratet. In dieser Zeit machte sie in der TV-Show „The Voice of Germany“ mit. Barcal: „Jetzt freue ich mich, als frisch verheirateter Mann auf Weihnachten.“ hb