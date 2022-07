Tom Eichhorn: Das „Findelkind“ bei den Neusser Musicalwochen​

Serie Neuss Das Team der Musicalwochen bereitet in diesem Jahr eine Eigenproduktion vor – die Rollen konnten die jungen Darsteller selbst entwerfen. Die NGZ stellt in einer Serie die Schauspieler und ihre Figuren vor.

(NGZ) Einer von ihnen ist der 16-jährige Tom Eichhorn, der bereits zwei Jahre Gesangs- und Theatererfahrung mitbringt. Er nimmt an Kursen und Produktionen der Musikschule (Unterricht bei Eddy Schulz) und der Alten Post (Jugendensemble von Dennis Palmen) teil – also jener beiden Institute, die seit beinahe drei Jahrzehnten die Neusser Musicalwochen auf die Beine stellen.

Mit diesen Erfahrungen im Gepäck ging Tom Eichhorn zum Casting für die diesjährigen Pop-Musical-Eigenproduktion „This is me – Der Vorhang fällt“ – und ergatterte die Rolle des „Brandon“, die er selbst mitentwickeln kann. „Diese Figur ist als Findelkind im Zirkus aufgewachsen und fühlt sich in dieser Welt sehr wohl“, beschreibt Tom sein Bühnen-Ich. „Brandon brennt für den Zirkus und ist zugleich ein sehr empathischer Mensch, quasi die gute Seele der Truppe.“ Gute Stimmung ist auch Tom Eichhorn wichtig, und die findet er im Ensemble des Musicalwochen: „Es ist ein total schönes Miteinander, auch mit dem Leitungsteam, wir erleben eine harmonische Dynamik“.