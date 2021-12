Polizeieinsatz in Oirlich : Spezialkräfte der Polizei nehmen Randalierer fest

Nettetal Ein polizeibekannter 35-jähriger Nettetaler randalierte in seinem Haus und warf Möbel auf die Einfahrt. Als die Polizei eintraf, bedrohte er die Polizisten mit einem Messer. Spezialkräfte nahmen den Mann dann fest.

Spezialkräfte der Polizei nehmen am Dienstagmorgen einen Randalierer fest. Der Mann wird in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Der größere Polizeieinsatz begann ab 8 Uhr auf der Straße Oirlich. Ein 35-jähriger Nettetaler hatte in seinem Haus randaliert und Möbel auf die Einfahrt geworfen, Angehörige informierten die Polizei. Da der Nettetaler schon aus anderen Einsätzen bekannt war, wurden mehrere Streifenwagen nach Oirlich entsandt. Wie die Polizei weiter mitteilt, bedrohte der 35-Jährige die eintreffenden Einsatzkräfte mit einem Messer und zog sich anschließend in das Haus zurück, in dem sich keine weiteren Menschen aufhielten. Im weiteren Verlauf trat der Mann mehrfach vor das Haus und wiederholte seine Drohungen. Einsatzkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits umstellt. Spezialkräfte der Polizei überwältigten den 35-Jährigen schließlich in seinem Haus, verletzt wurde niemand. Das Ordnungsamt ordnete die Einweisung des 35-Jährigen in eine psychiatrische Klinik an.