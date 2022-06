Rempelei auf dem Bürgersteig : Tom Hanks schreit aufdringlichen Fan auf offener Straße an

Die Frau von Tom Hanks wird von einem Fan angerempelt, als er die Fassung verliert und ihn auf offener Straße anbrüllt. Foto: dpa/Ian West

New York Der Filmstar Tom Hanks (“Forrest Gump“) machte bisher nicht durch verbale Ausfälle von sich reden. Doch diesmal verlor er auf offener Straße die Fassung, als aufdringliche Fans seine Frau Rita Wilson anrempelten. Ein Video zeigt den Vorfall in New York.

Der Schauspieler Tom Hanks ist der Besonnene unter den Filmstars. Keine Negativschlagzeilen, seit 1988 mit seiner Frau Rita Wilson verheiratet, gutes Benehmen. Doch am Mittwoch (15. Juni 2022) wurde es dem Hollywoodstar zu viel. Er schreit aufdringliche Fans beim Verlassen eines Restaurants in New York heftig an, benutzt Schimpfwörter, als seine Frau von einem der Fans angerempelt wird.

Was war passiert?

Hanks und seine Frau verlassen gerade ein Restaurant in New York, begleitet von Sicherheitsleuten, und wollen zum bereitstehenden Auto gehen. Einige Fans, die vor dem Restaurant warten, wollen ein Selfie mit dem Hollywoodstar, bedrängen ihn. Sicherheitsleute versuchen den 65-Jährigen abzuschirmen, während seine Frau ungeschützt etwas weiter vorne geht. Hanks bleibt da noch ruhig, strebt aber in raschen Schritten das Auto an. Plötzlich stolpert seine Frau, schreit kurz auf und ruft „stop it“. Hanks schreitet ein, stoppt den Fantross und schreit die Fans an „Back the fuck off“, übersetzt („Verpisst euch!“)

Ein unachtsamer junger Mann, der nur Augen für Hanks hatte, um ein Selfie zu bekommen, war in Wilson hineingelaufen. Im Video ist zu hören, wie jemand nach dem Wutausbruch von Hanks fragt „what do you want?“ Daraufhin erklärt Hanks im gleichen erregten Ton: „knocking over my wife“ (“Meine Frau wird umgerannt“).

Hanks ist aufgebracht. Die Bodyguard geleiten schließlich das Paar die paar Meter zum Auto und entschuldigen sich bei Hanks (“Sorry, Tom“). Und auch aus dem Hintergrund entschuldigt sich ein Fan.

Im Video ist am Anfang zu erkennen, dass der Schauspieler und seine Frau an diesem Abend nicht aufgelegt waren, um mit Fans zu posieren. Die Selfiejäger hätten das auch bemerken können. Hanks Reaktion ist nur allzu verständlich, überschreiten die Fans doch eine Grenze mit ihrer Erwartungshaltung an den Star.