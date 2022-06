Bleibt auf freiem Fuß : Schauspieler Kevin Spacey weist Vorwurf sexueller Übergriffe zurück

Kevin Spacey (M), Schauspieler aus den USA, trifft vor dem Westminster Magistrates Court ein. Der US-Hollywood-Schauspieler ist in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe in vier Fällen angeklagt. Foto: dpa/David Cliff

London Kevin Spacey, der Star der Serie „House of Cards“, steht in London wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht. Er bestreitet die Anschuldigungen von drei Männern.

Der amerikanische Schauspieler Kevin Spacey ist wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe am Donnerstag in London vor Gericht erschienen. Reporter und Fotografen drängten sich vor dem Westminster Magistrates Court, als der 62-Jährige für die erste Anhörung eintraf. Die Anschuldigungen werden von drei Männern erhoben, Spacey bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, Spacey dürfe nur unter der Auflage in Freiheit bleiben, dass er bis zum nächsten Gerichtstermin London nicht verlässt.

Dem ehemaligen Star der Serie „House of Cards“ werden vier Fälle von sexueller Nötigung und ein Fall von „penetrierenden sexuellen Handlungen ohne Zustimmung“ vorgeworfen. Die Übergriffe sollen sich zwischen März 2005 und August 2008 in London sowie im Westen von England im April 2013 ereignet haben. Die mutmaßlichen Opfer sind heute in ihren 30ern und 40ern. Spacey teilte im vergangenen Monat mit, er werde sich den Anschuldigungen stellen und sei zuversichtlich, dass seine Unschuld bewiesen werde.