Lobberich : KG Fidele Heide sagt ihren Saalkarneval ab

Lobberich Jetzt hat auch die Karnevalsgesellschaft Fidele Heide ihre geplanten Sitzungen in Lobberich abgesagt. Präsident Manfred Mertens bedauert den Wegfall des Saalkarnevals außerordentlich.

Die KG Fidele Heide 1936 sagt alle Saalveranstaltungen für die Session 21/22 ab. Das teilte Präsident Manfred Mertens am Dienstag mit. Die NRW-Landesregierung hätte in der vergangenen Woche die Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen in Innenräumen abzusagen. „Somit wurden den Vereinen die Verantwortung und das finanzielle Risiko zugeschoben. Aufgrund der Entwicklung der neuen Omikron-Variante hat sich der Vorstand, nach Abwägung aller Möglichkeiten, in dieser Woche entschieden, alle Saalveranstaltungen der KFH abzusagen“, erklärte Mertens. „Und wieder wurden die Karnevalisten von 100 auf 0 ausgebremst. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als ich die Entscheidung des Landes NRW im Radio hörte.“ Den mehr als 3000 Besuchern bei den fünf Veranstaltungen der Fidele Heide den geliebten rheinischen Karneval nicht präsentieren zu können, mache die Karnevalisten traurig.