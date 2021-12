Nebenstelle im Bürgerhaus : Bürgerservice Kaldenkirchen ist neu eröffnet

Kaldenkirchen Der Bürgerservice Nebenstelle Kaldenkirchen im Bürgerhaus ist wieder geöffnet. Das Büro wurde grundlegend erneuert. Seit März 2020 war der Bürgerservice in Kaldenkirchen geschlossen, es blieb nur der Weg ins Rathaus nach Lobberich.

Pünktlich um 8 Uhr kam der erste Besucher in den neu eröffneten Bürgerservice Nebenstelle Kaldenkirchen, wie es offiziell im Rathaus heißt. Seit März 2020 war das Büro im Bürgerhaus geschlossen, coronabedingt, aber auch eine Mitarbeiterin fiel für längere Zeit aus. Am Montag kamen Bürgermeister Christian Küsters (Grüne), Kämmerer Norbert Müller, Nettebetrieb-Geschäftsführer Hans-Willi Pergens, Ortsvorsteherin Claudia Willers (CDU) und Ratsherr Axel Witzke (CDU) ins Bürgerhaus, um offiziell die Neueröffnung zu feiern. Besonders die Mitarbeiter im Bürgerservice freuen sich über „die mediterrane Atmosphäre“. Die Sanierung habe alles heller und freundlicher gemacht, es wirke einladender als die vorherige, doch recht dunkle Farbgebung aus den 1970er Jahren. Im Januar werden noch Fensterlamellen angebracht.

Der erste Kunde am Montag war ein Auslandsdeutscher aus den Niederlanden, der neue Ausweispapiere brauchte. Der Bürgerservice in Kaldenkirchen stellt auch Passdokumente aus. Viele Deutsche, die in den Niederlanden leben, nehmen den weiten Weg nach Kaldenkirchen in Kauf. Sonst müssten sie nach Amsterdam fahren.

Ute Marquardt-Schneiders, Leiterin Bürgerservice, ist froh, dass nach so langer Schließung das Büro in Kaldenkirchen wieder geöffnet ist. Der Bedarf vor Ort sei groß, das sieht auch Ortsvorsteherin Claudia Willers so. Vorerst ist der Bürgerservice in Kaldenkirchen nur am Montag und am Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die nächsten Tage sind bereits ausgebucht. Es gelten die 3G-Regel und Online-Terminbuchung.