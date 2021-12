Discounter an der Josefstraße : Aldi Süd schließt Filiale in Breyell

Breyell Am 24. Dezember kann man vormittags noch die letzten Einkäufe erledigen. Dann schließt die Filiale von Aldi Süd in Breyell. An anderer Stelle soll ein Neubau folgen, weitere Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt.

(hb) Die Filiale Aldi Süd an der Josefstraße 71 in Breyell schließt am 24. Dezember. In Aushängen wird auf die Filialen in Kaldenkirchen und Lobberich verwiesen. An der Kasse erfährt man, dass Aldi für Breyell einen Neubau plant. Eine Stellungnahme der Mülheimer Zentrale steht aus. Wenn die Aldi-Filiale auf dem Freigelände zwischen Josef- und Biether Straße geschlossen hat, stehen zwei andere Discounter für die Nahversorgung zur Verfügung: Penny an der Biether Straße 16 und Netto an der Lobbericher Straße 62.