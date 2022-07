Fördermittel nicht erschöpft : Die Stadt Nettetal kann noch Geld für Grün verteilen

Nettetal Dächer, Fassaden und Schottergärten bepflanzen – dafür gibt es seit April Fördermittel. Hausbesitzer können den Fonds noch anzapfen.

Mit den bislang eingereichten Anträgen wurden laut Stadtverwaltung Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro beantragt. Da für das Programm aber insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden, geht noch was. „Es lohnt sich demnach auf jeden Fall, noch eine Maßnahme zu planen und hierfür eine entsprechende Förderung zu beantragen“, rät die Stadtverwaltung. Anträge werden nach der Reihe ihres Eingangs mit der Post bewilligt.

Bezuschusst werden extensive Dachbegrünungen, Fassadenbegrünungen, Schottergartenentsiegelung und Vorgartenbegrünung jeweils mit 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben, maximal aber mit 2000 Euro. Bei einer Flächenentsiegelung werden 25 Prozent der förderfähigen Kosten als Zuschuss gegeben, maximal gibt es aber auch in diesen Fällen 2000 Euro. Bezuschusst werden die Material- und Arbeitskosten sowie die Entsorgung seitens der Stadt Nettetal in der Höhe der Fördersätze und bis zum Höchstbetrag. „Werden die Arbeiten in Eigenregie geleistet, erfolgt die Übernahme der Materialkosten“, heißt es in einem Flyer, den die Stadt aufgelegt hat. Und: „Ausgenommen von diesem Angebot sind Maßnahmen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtung notwendig sind.“