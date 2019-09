Nettetal-Kaldenkirchen : Tafel investiert Spenden in Kühlboxen

Bei der Spendenübergabe (v.l.): Heinz Vierig und Michael Althoff (beide Nettetaler Tafel), Edis Krkusic und Katharine Roben (beide Lidl) sowie Uschi Schneider (Nettetaler Tafel). Foto: Tafel/Heinz Koch

Nettetal Aus der Aktion „Gute Tat am Pfandautomat“, die seit 2008 bei Lidl läuft, erhielt nun auch die Nettetaler Tafel einen Teil. Aus den Händen von Katharine Roben, Leiterin der Lidl-Regionalgesellschaft in Kamp-Lintfort, und Edis Krkusic, Lidl-Filialleiter in Kaldenkirchen, erhielt die Tafel einen Scheck über 2238 Euro.

Bei dieser Aktion können Kunden bei der Flaschenrückgabe entscheiden, ob sie den Pfandwert selbst nehmen oder mittels eines Spendenknopfes der Tafel zukommen lassen. „Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, erklärte Roben. Wie sie berichtete, wurden so bundesweit bisher über sechs Millionen Euro gespendet.

„Mit dieser Spende können wir unseren großen Wunsch nach Kühlboxen für verderbliche Waren endlich erfüllen“, freute sich der Vorsitzende der Nettetaler Tafel, Michael Althoff. Der Verein wird mit dem Spendengeld zwei Projekte realisieren: Da die Tafel keine feste Verteilstation hat und die Waren mit Autos angeliefert werden, werden zur Aufrechterhaltung der Kühlkette unbedingt Kühlkisten benötigt, von denen man nun zwölf anschaffen kann. Daneben wird in Kaldenkirchen ein abschließbarer, wetterfester Lagerraum zur vorübergehenden Unterbringung von Lebensmitteln und leeren Kisten angeschafft, der aus hygienischen Gründen nach Vorgaben des Gesundheitsamtes dringend erforderlich ist. „Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Kundinnen und Kunden von Lidl“, so Althoff.

(hk)