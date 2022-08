Rennen mitten in Breyell : Spannung beim Radrennen rund um das Weiher Kastell

Rennen mitten in Breyell

Die Frauen und Männer liegen in ihren Dreirädern und rasen nur durch Armkraft um die Ecken der Strecke. Foto: off

Nettetal Die mehr als 20 Starter und Starterinnen kamen aus ganz Deutschland, Belgien und den Niederlanden und sind alle Freunde der Nettetaler Handbiker.

Beim Radrennen des SC Union Nettetal rund um das Weiher Kastell in Breyell ging es für die Handbiker um den „Reha Team West Cup“. Die Frauen und Männer liegen in ihren Dreirädern und rasen nur durch Armkraft um die Ecken der Strecke.

„Die Leistungsfähigkeit des Feldes wird sehr unterschiedlich sein“, sagte der Rollstuhlfahrer Stefan Voormans, der das Event moderierte und zuständig für dieses Rennen war. Das sei aber nicht unbedingt vom Trainingsfleiß abhängig. „Die Art und Schwere der Behinderung seien maßgebliche Gründe, warum manche so schnell und andere langsamer fahren können“, so Voormans. Die Technik und Ausstattung sind weitere Gründe, die manchmal den kleinen Unterschied machen kann. Das spiegelt sich auch in den Preisen der Sportgeräte wider. Die Spanne reicht von 3000 Euro bis zu 20.000 Euro für die leichtgewichtigen Einzelanfertigungen.