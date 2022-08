Vorfall in Nettetal : Diebe stehlen schwarzen BMW an der Johann-Peters-Straße

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Breyell Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Johann-Peters-Straße in Breyell einen schwarzen BMW X5 mit Viersener Kennzeichen gestohlen.

Nach Polizeiangaben hatte die Besitzerin das Motorengeräusch des vor der Tür geparkten Autos gehört. Als ihr Mann auf der Straße ankam, war es bereits weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(naf)