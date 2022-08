In Nettetal-Schaag : Martinsverein hat einen neuen Vorsitzenden

In Nettetal-Schaag

Die Führungsriege des Martinsvereins in Schaag (von links): Adolf Stieger (Ehrenvorsitzender), Marc Kückemanns (Vize-Vorsitzender), Holger Weuthen (Schriftführer), Heinz Hommes (Kassierer), Herbert van Overbrüggen, (Vorsitzender). Foto: Martinsverein Schaag

Nettetal-Schaag Der langjährige Vorsitzende Adolf Stieger (82) hat aus Altersgründen sein Amt zur Verfügung gestellt. Er ist jetzt Ehrenvorsitzender, ein Nachfolger ist gewählt.

Der Martinsverein in Schaag hat einen neuen Vorsitzenden. Erstmals in der Geschichte des Vereins ist es kein amtierender Schulleiter. Gewählt in das Amt haben die Mitglieder Herbert van Overbrüggen, Vize ist Marc Kückemanns, Kassierer Heinz Hommes und Schriftführer Holger Weuthen. Overbrüggens Vorgänger Adolf Stieger wurde zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit.