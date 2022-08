Neue Ausstellung in Kaldenkirchen : Vier Freunde zeigen ihre jungen und sinnlichen Arbeiten

Nettetal „Viktor Nono und Freunde“ heißt die neue Ausstellung in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen zu Nonos 60. Geburtstag. Was sie den Besuchern bietet.

Victor Nono nimmt die beiden kleineren Räume links vom Eingang in Beschlag. Sofort ins Auge fallen große Leinwände mit Zweigen und Äpfeln. Sie korrespondieren mit Holzskulpturen, die dasselbe Motiv ins Dreidimensionale übertragen. Doch da kommt der promovierte Philosoph hinzu. Denn der Apfel ist ein Bild für den Sündenfall. Im Paradies haben Adam und Eva die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und als sie sich in ihrer Geschlechtlichkeit erkennen, versuchen sie, mit Zweigen des Baumes ihre Nacktheit zu verhüllen. So haben es die Künstler der Renaissance dargestellt. Nono interessiert dieser Widersinn aus Zeigen und Verbergen. Indem sie ihre Scham verbergen, zeigen sie, dass sie zur eigenen Erkenntnis gelangt sind. Als Künstler erschafft Nono sinnliche Ansichten von Äpfeln an ihren Zweigen, freischwebend auf einem diffusen Untergrund. Aber der Apfel dient selbst in seiner sinnlichen Darstellung lediglich als Vehikel für Erkenntnis oder für Sünde. Sein Interesse für die Kunstgeschichte zeigt sich auch in den Arbeiten um den flämischen Barockmaler van Dyck. Das Porträt seiner Frau zeigt zwei Hörner, ein zeitgenössischer Kopfschmuck – oder die Rache des gehörnten Malers an seiner untreuen Frau? Nono nimmt Reproduktionen der alten Gemälde und kommentiert sie mit Hinzufügungen. So entsteht auch ein neues Bestiarium mit Reproduktionen von Tieren.