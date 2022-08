Schützen in Niederkrüchten-Overhetfeld : Restaurierte Fahne der St.-Maria-Schützenbruderschaft wird neu gesegnet

Niederkrüchten Die Mitglieder der St.-Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld und ihre Freunde freuen sich über ihre frisch restaurierte Fahne. Sie wird am 21. August neu gesegnet.

Die Restauration hat 3050 Euro gekostet. Die Stiftung der Sparkasse Krefeld unterstützte die Overhetfelder Bruderschaft dabei. „Wir sind alle sehr dankbar und glücklich, dass uns die Stiftung mit einem Betrag von 2049 Euro unterstützt hat“, sagt Brudermeister Jürgen Zeien. Beim Patrozinium am 21. August in der Kapelle in Overhetfeld wird die restaurierte Fahne neu gesegnet. Das Hochamt beginnt um 9.45 Uhr, danach ist Frühschoppen an der Kapelle. off