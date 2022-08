Stück von Ralph Siegel : Stefanie Black aus Nettetal ergattert Rolle in Musical

Stefanie Black (4. von links, neben Heinz Hönig) gehört zum Ensemble des Musicals „’N bisschen Frieden“ von Komponist und Produzent Ralph Siegel (6. von links). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Nettetal Nachdem sie kürzlich in der Casting-Show „The Voice of Germany“ angetreten ist, wird die Nettetalerin nun in einer Produktion von Ralph Siegel auf der Bühne stehen. Ihr Mann Tom Barcal half an ungewöhnlichem Ort, die Rolle zu bekommen.