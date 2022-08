Großer Preis von Nettetal : Beim Radrennen in Breyell starten Kinder auf „fetten Reifen“

Beim Radrennen in Breyell starten Kinder auf „fetten Reifen“

So sausten die Radsportler vor der Pandemie durch Nettetal. Foto: Paul Offermanns

Nettetal Ambitionierte Sportler treten am 21. August beim Großen Preis von Nettetal an. Der Nachwuchs kann aber auch Rennerfahrungen machen.

Das Radrennen um den Großen Preis von Nettetal „Rund ums Weiher Kastell“ erlebt nach einer coronabedingten Zwangspause am Sonntag, 21. August, in Breyell eine Neuauflage. Neben den Starts von Lizenz-Fahrern steht auch ein „Fette-Reifen-Rennen“ für den Nachwuchs auf dem Plan. Der aktuell erfolgreiche U15-Fahrer Phillip White vom SC Union Nettetal ist einst aus diesem Wettbewerb hervorgegangen. Jedes Kind zwischen sechs und zwölf Jahren, das schon immer mal ein Radrennen fahren wollte, hat nun die Möglichkeit dazu.

Die Teilnahme am Fette-Reifen-Rennen ist ganz einfach. Man braucht ein verkehrssicheres Fahrrad (kein Rennrad), einen passenden Helm und viel Motivation. Wenn die Kinder diese Voraussetzungen erfüllen, können sie sich am 21. August bis 15 Uhr (30 Minuten vor dem Start) im Bushäuschen am Lambertimarkt anmelden. Ansprechpartner ist Simone Schmitz, Tel. 02153 71374 , E-Mail: schmitz-wilfried@t-online.de. Bei ihr können die Kinder auch schon vorher für das Rennen angemeldet werden.