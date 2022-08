Mittlere Reife vor 65 Jahren in Kaldenkirchen gemacht : Per Brennglas den Mathelehrer verkohlt

Von 24 Realschülern, die vor 65 Jahren ihren Abschluss in Kaldenkirchen machten, trafen sich jetzt zwölf in Haus Bey. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Erinnerungen an Streiche, aber auch an manche Backpfeife tauschten jetzt Realschüler aus der Abschlussklasse von 1957 an der Kaldenkirchener Realschule aus. Worüber bei dem Treffen in Haus Bey noch gelacht wurde.