Geplante Feste in Lobberich : Die Fidele Heide ist wieder in Partylaune

Nettetal-Lobberich Die Lobbericher Narren haben das Feiern nicht verlernt. Das wollen sie im September und Oktober beweisen. Das Fest am 8. Oktober ist öffentlich und für jedermann.

Ein Karnevalist, der nicht feiern darf – das macht dann auf die Dauer doch arg wehmütig. Wie den anderen Karnevalsgesellschaften ist es auch der Lobbericher „Fidelen Heide“ ergangen in der Pandemie. Karneval fiel flach. Doch nun, da wieder vieles geht, wollen die Lobbericher Narren mit dem Feiern erneut loslegen. Zunächst tun sie das mit Mitgliedern und Freunden der Gesellschaft am 10. September bei einem Sommerfest. Am 8. Oktober, so sagt die immer noch amtierende Prinzessin Silvia Schmidt, soll es dann gemeinsam mit Seerosen Events organisiert aber auch ein Oktoberfest für jedermann im Haus Seerose geben. Im vorigen Jahr habe man dieses Format noch etwas „verhalten“ getestet, mit 400 Besuchern sei es jedoch gut angekommen. Am 8. Oktober 2022 steht daher wieder schunkeln und tanzen auf dem Programm, für Musik sorgen die Heier Jonges.