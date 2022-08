Vorfall in Lobberich : Einbrecher durchwühlen Wohnung

Lobberich Die Einbrecher entwendeten nach jetzigem Ermittlungsstand Schmuck, elektronische Geräte und eine Spielkonsole, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

(RP) Es muss zwischen Samstag, 30. Juli, 15 Uhr, und Montag, 1. August, 15.30 Uhr, gewesen sein, als bislang unbekannte Einbrecher an der Wevelinghover Straße in Lobberich zugeschlagen haben. So haben es jedenfalls die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall bislang ergeben. Die unbekannten Täter verschafften sich über den Balkon Zugang zu einer Wohnung und durchwühlten drinnen mehrere Räume. Die Einbrecher entwendeten nach jetzigem Ermittlungsstand Schmuck, elektronische Geräte und eine Spielkonsole, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Falls Zeugen zum genannten Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sollten sie sich unter Telefonnummer 02162 3770 melden.