Zweiter Platz beim Bundesfremdsprachenwettbewerb : Preis für ein Hörspiel auf Französisch

Silke Krieger (r.) zeichnete die Schüler Mara Oertel, Leni Quinders, Yasin Biter und Melanie Shahin für ihren Beitrag in Anwesenheit von Schulleiter Achim Diehr und Lehrerin Birgit Müller-Klein aus. Foto: Katharina Magiera

Geldern Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern befassten sich in einem zehnminütigen Beitrag mit dem Thema Zwangsheirat. Das Stück soll als Lehrstoff in den Unterricht einfließen.

Französisch als Fremdsprache scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Jedenfalls nicht bei den Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums. Nur acht von ihnen hatten sich in der Jahrgangsstufe 10 für das Fach entschieden. Am Friedrich-Spee-Gymnasium war es sogar nur ein Schüler, der den Kooperationskurs mitgemacht hat. Dass Französisch cool sein kann, bewies Lehrerin Birgit Müller-Klein, als sie ihren Schülern vom Bundesfremdsprachenwettbewerb erzählte, der jedes Jahr für die Klassen 6 bis 13 sowie für Auszubildende von Bildung & Begabung, dem Zentrum für Begabungsförderung in Deutschland, ausgerichtet wird. Ziel ist es, die Teilnehmer neugierig auf fremde Sprachen und Kulturen zu machen und Raum für interkulturellen Austausch zu schaffen.

Mehr als 1360 Teams mit über 5500 Schülern aller Schulformen aus ganz Deutschland sowie den deutschen Auslandsschulen hatten sich in diesem Jahr an dem Wettbewerb in der Kategorie „Team Schule“ beteiligt. Darunter auch vier Schüler aus der Klasse von Birgit Müller-Klein. Eingereicht wurden bis Mitte Februar fremdsprachige Theaterstücke, Filme und Hörspiele. Mara Oertel, Leni Quinders, Yasin Biter und Melanie Shahin entschieden sich für ein Hörspiel, das sie ganz alleine auf die Beine stellen mussten. Inspirieren ließen sie sich dabei von dem französischen Buch „Le coeur n‘est pas un genou que l‘on peut plier“ von Sabine Panet und Pauline Penot, das sie in der Schule gelesen hatten. Übersetzt heißt der Titel so viel wie „Das Herz ist kein Knie, das man beugen kann“.

Info Auch auf Altgriechisch Sieger Beim Sprachenfest in Potsdam präsentierten die 33 besten Teams die Beiträge, mit denen sie sich in der Landesrunde des Bundesfremdsprachenwettbewerbs durchgesetzt hatten. Als Sprachen waren Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Altgriechisch und Russisch vertreten. Sieger wurde ein Team aus Schülerinnen und Schülern der Klasse 8 des Stromberg-Gymnasiums Vaihingen (Baden-Württemberg) mit seinem englischsprachigen Kurzfilm „The New Kid“, in dem es um Mobbing einer neuen Mitschülerin wegen ihrer sexuellen Orientierung geht. Ein weiterer erster Preis ging an das Team der Klasse 9 vom Sächsischen Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen für das Bühnenstück „Ὁ ἄγαν ὑψηλῶς πετόμενος πίπτει βαθέως / Wer zu hoch fliegt, landet tief“, das eine Variante der Geschichte des Daidalos erzählt. Mehr zum Wettbewerb unter www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de. Lokaler Erfolg Im vergangenen Jahr haben fünf Schüler der Klasse 9b des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums im Kleve mit ihrem Film „Covid 21“ den ersten Platz des Bundesfremdsprachenwettbewerbs in NRW gewonnen.

Im Mittelpunkt steht das Thema Zwangsheirat. Und darum geht es auch in der Geschichte, die sich die Schüler vom Lise-Meitner-Gymnasium zusammen überlegt haben. Shari ist 17, lebt in Libreville, der Hauptstadt von Gabun in Zentralafrika, und soll, wenn es nach der Mutter geht, an einen älteren Touristen zwangsverheiratet werden. Die Geschichte sei spannend wie ein Krimi, schwärmt die Lehrerin. Die vier Schüler haben sie zuerst auf Deutsch verfasst und anschließend ins Französische übersetzt, was gar nicht so einfach war, berichtet Leni. „Wer weiß schon, was Steuerhinterziehung auf Französisch heißt?“

Bevor es an die Aufnahmen für das Hörspiel ging, haben die Schüler ihr Skript ihrer Lehrerin vorgelegt. Vor allem, damit sie ein Auge auf die Grammatik und den Satzbau hatte. Danach konnte es endlich losgehen. Da das Gymnasium kein Aufnahmestudio besitzt, mussten die Jugendlichen mit ihren Handys kreativ werden, um den Text einzusprechen. Rund 15 Szenen haben sie der Reihe nach aufgenommen und mit Hintergrundgeräuschen versehen, um am Ende ein zehnminütiges Hörspiel einreichen zu können. „Die Aufnahmen gestalteten sich schwierig“, erzählen die Schüler. „Ich musste immer lachen“, meint Mara, „deshalb mussten wir einige Szenen mehrmals einsprechen.“ Besonders kompliziert seien die Stellen gewesen, an denen die Schüler ihre Schauspielkünste zeigen mussten. Zum Beispiel, als Yasin spielen musste, dass er wütend ist, oder als Melanie auf Knopfdruck weinen sollte. „Wir haben uns an drei Tagen für jeweils drei bis fünf Stunden getroffen, bis wir alles im Kasten hatten“, erzählt Yasin.

Für so viel Einsatz gab es jetzt einen Preis. Auf Landesebene erreichten sie einen von zwei zweiten Plätzen. Als besonderer Gast war die Regionalbeauftragte des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen, Silke Krieger aus Essen, nach Geldern angereist, um den Schülern ihren Preis persönlich zu übergeben: 200 Euro, für jeden eine Urkunde und außerdem noch Schulbücher und Magazine auf Französisch – damit sie die Sprache weiter fleißig lernen. Was die Schüler besonders gefreut hat, ist, dass Schulleiter Achim Diehr in Aussicht stellte, das Hörspiel künftig als Lehrstoff im Unterricht einzusetzen, damit kommende Generationen davon profitieren können.