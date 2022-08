Radrennen in der Innenstadt : Dormagen tritt wieder in die Pedale

Im Jahr 2021 konnte das Dormagener Radrennen unter Corona-Auflagen stattfinden. Foto: RSC Nievenheim

Dormagen Die Vorbereitungen für das Dormagener Radrennen am 13. August sind in vollem Gange. Bereits jetzt kamen zahlreiche Anmeldungen zusammen. Die Rennen, die Route, das Programm – alle Infos zu dem Event.

Die Vorbereitungen für das Dormagener Radrennen laufen auf Hochtouren, am Samstag, 13. August, haben Radler in sämtlichen Altersklasse die Möglichkeit, mitten in der Innenstadt „Vollgas“ zu geben. Organisiert wird das Rennen vom Radsportclub Nievenheim. Die sportliche Veranstaltung fand erstmals im Jahr 2019 statt, damals wollte der Verein ein neues Event für Dormagen schaffen. Pandemiebedingt musste das Radrennen gleich im Folgejahr ausfallen, 2021 fand es dann in „abgespeckter Variante“ statt.

Ziel ist eigentlich, eine Veranstaltung für die ganze Familie zu schaffen – und das soll in diesem Jahr geschehen. „Die Freude ist groß und wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Insbesondere am Tag selber benötigen wir zahlreiche Helfer. Dadurch, dass das Event zentral in der Innenstadt stattfindet, muss der Auf- und Abbau am Tag des Rennens stattfinden. Wir sind dankbar, dass die Freiwillige Feuerwehr uns in diesem Jahr hilft“, sagt Reinhold Peters, Pressewart des Vereins. Laut Peters werde das Angebot an Radrennen in Deutschland, im Gegensatz zu den Nachbarländern Niederlande und Belgien, immer geringer. „Im Radsport geht ohne die Plattform von klassischen Rundstreckenrennen jegliche Möglichkeit verloren, dass Nachwuchs- und Amateurfahrer die Chance bekommen ihren Sport ausüben“, heißt es von Seiten des Vereins. „Um den Sport am Leben zu halten, braucht es auch die Bühne von kleinen, unkomplizierten Rennen, die auf der einen Seite für die Sportler in der örtlichen Nähe und finanzierbar sind und auf der anderen Seite auch das Interesse der Bevölkerun und, Anwohner und des Nachwuchses wecken.“ Das Renntag am 13. August startet um 13 Uhr. Die wichtigsten Informationen:

Info Anmeldungen sind bis zum 8. August möglich Wie Die Anmeldungen für die Lizenz- und das Hobbyrennen sind bis zum 8. August, 23.59 Uhr, möglich. Die Anmeldung für die Rennen erfolgt über www.rad-net.de. „Um Gedränge im Rennbüro und Stress am Renntag zu vermeiden, bitten wir um die Online-Voranmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, so Pressesprecher Reinhold Peters. Etwa 150 Anmeldungen seien bisher eingegangen. „Wir würden uns freuen, wenn wir auf 200 Teilnehmende kommen.“

Die Rennen

Der Renntag beginnt ab 13 Uhr mit den Schülerrennen. Die U11-Gruppe fährt insgesamt elf Runden und 13 Kilometer. Die U13 fährt 14 Runden (17 Kilometer). Die U15 sowie die U17 (weiblich) fahren 17 Runden und 20 Kilometer. Ab 13.50 Uhr starten die Senioren mit 34 Runden und 41 Kilometern. Um 15 Uhr folgt die Siegerehrung des Stadtradelns, das bereits im Mai stattgefunden hat. Ab 15.20 Uhr treten dann die Kinder in die Pedale. Eingeteilt in verschiedene Jahrgänge fahren sie zwei Runden. Außerdem gibt es ein Laufradrennen über 300 Meter. Um 15.40 Uhr finden die Damen, ebenfalls in verschiedene Alterskategorien aufteilt, sich am Startpunkt ein. Sie fahren 34 Runden über 41 Kilometer. Es folgen um 16.50 die männlichen Amateure (42 Runden, 50 Kilometer) sowie die U19 (38 Runden, 45 Kilometer). Das Hobby-Rennen ohne Lizenz (17 Runden, 20 Kilometer) findet um 18.15 Uhr statt. Den Abschluss des Renntages bildet dann die Herren-Elite mit 59 Runden und 71 Kilometern. Die Zeitnahme wird dieses Jahr von DS Ergebnisdienst übernommen und es werden Transponder eingesetzt.

Die Route

Start- und Ziel befindet sich auf der Römerstraße. Weiter geht es über die Vom-Stein-Straße, die Langemarkstraße und die Nettergasse. Die Rennstrecke ist während der Veranstaltung komplett für den Autoverkehr gesperrt und kann nicht befahren werden. Der RSC-Nievenheim bittet die Anwohner daher, am 13. August von 11 bis 21 Uhr, ihre Fahrzeuge außerhalb der Rennstrecke zu parken und das Halteverbot während der Veranstaltung einzuhalten. „In dringenden Fällen sprechen Sie am Renntag bitte unsere Streckensicherung an“, so die Veranstalter.

Das Rahmenprogramm

Auch in diesem Jahr kann auf dem Helmut-Schmidt-Platz wieder geschlemmt werden. Es wird Bier und Getränke geben, außerdem einen Kaffee- und Kuchenstand. Die Kinder des Waldkindergarten bauen einen Grillstand auf. Für die Kinder wird es außerdem eine Hüpfburg geben. Shops mit Fahrradzubehör werden ebenfalls vor Ort sein.

Rose NRW Rennrad Cup

Das Radrennen ist in diesem Jahr Teil des Rose-NRW-Rennrad-Cup. Die Rennen sind Teil der Gesamtwertung. Der Cup ist ein Zusammenschluss aus zehn Einzelrennen zu einer Serie.

