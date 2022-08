Erneut Brandstiftung im Kreis Viersen : Unbekannte stecken Strohballen in Brand

Schwalmtal Erneut ein Fall von Brandstiftung im Kreis Viersen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Strohballen an einem Feldweg zwischen Ungerath und Lüttelforst in der Nähe der Ungerather Straße gebrannt.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Ebenso wie für das Feuer am Dienstag, 19. Juli, in einer Kita an der Greefsallee in Viersen und beim Brand im Hubert-Vootz-Haus am Montag, 25. Juli. Untersucht werden auch Vegetationsbrände, etwa auf einer 25 Quadratmeter großen Fläche in Schwalmtal-Raderberg am Mittwoch 27. Juli, auf einem Feld in Schwalmtal-Lüttelforst am Montag, 4. Juli, brennende Baumstämme an der Aachener Straße in Niederkrüchten am Dienstag, 19. Juli, und brennende Strohballen am Mittwoch, 20. Juli, in Nettetal-Lobberich.