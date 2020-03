Projekt in Hinsbeck : Historische Landschaftskrippe wird bis zum Herbst restauriert

Hinsbeck Bei der Finanzierung möchte der Arbeitskreis Krippenrestaurierung allen Interessierten eine Beteiligung durch Patenschaften anbieten.

Bei der Finanzierung möchte der Arbeitskreis „Krippenrestaurierung“ allen Interessierten eine Beteiligung durch Patenschaften anbieten. Damit auch Kinder mitmachen können, hat man die Beträge stark gestaffelt. Die Patenschaft für eine Figur oder einen Engel kostet 100 Euro, für große Tierfiguren 75 Euro, stehende Schafe und Ziegen zehn Euro und liegende fünf Euro. In einem im Pastorat stehenden Ordner kann man sich eine Figur aussuchen und die Patenschaft übernehmen. Jeder Spender erhält eine Urkunde zu seiner Figur. Neben den Patenschaften werden weitere Spenden benötigt, wie der zweite Vorsitzende des Kirchenvorstands, Herbert Heitzer, erklärte. „Wir wollen die restaurierten Figuren in geeigneten Schutzbehältnissen lagern. Daher sind wir auch für nicht an die Figuren gebundene Spenden dankbar.“

In Deutschland gibt es noch drei auf diese Art von Brüx erstellte Krippen: eine in der Heilig-Kreuz-Kirche in Dortmund, eine in der Pfarrkirche St. Peter in Recklinghausen und eine in Berlin in Privatbesitz.