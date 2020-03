Nahverkehr im Kreis Viersen : Massive Einschränkungen im Zugverkehr — DB erneuert Weichen

Bahnreisende müssen sich ab Samstag, 4. April, auf massive Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Auf der Strecke zwischen Krefeld, Viersen und Mönchengladbach kommt es zu Teilsperrungen.

Die Deutsche Bahn führt bis zum Dienstag, 14. April, im Bahnhof Viersen umfangreiche Weichenerneuerungen durch. „In den Osterferien wird es manchmal schwer, große Sprünge zu machen“, informieren Plakate am Bahnhof die Reisenden. Insgesamt rund drei Millionen Euro investiert die Bahn in die Modernisierung ihrer Infrastruktur. Im Bereich des Viersener Bahnhofs werden 13 Weichen erneuert, erklärte ein Bahnsprecher. „Hierzu sind zeitweise Sperrungen auf der Strecke Krefeld – Viersen – Mönchengladbach notwendig.“ Zeitgleich sollen vorbereitende Arbeiten für ein elektronische Stellwerk in Viersen erfolgen, das Ende 2025 in Betrieb gehen soll. „Damit wird die Voraussetzung für das europäische Zugsicherungssystem (ETCS) geschaffen“, erklärte der Sprecher. „Damit wird die durchgängige Befahrung des Streckenabschnitts von den Niederlanden über Deutschland, Schweiz bis nach Italien gewährleistet.“