Preis für Häuser und Grundstücke im Kreis Viersen : Preise für Häuslebauer sind gestiegen

Ein Blick auf Viersen-Süchteln aus der Luft: In Viersen wurden 2019 rund 13 Prozent mehr Eigenheime gekauft als im Jahr zuvor. Foto: Schröder, Jürgen

Kreis Viersen Die Preise für Baugrundstücke sind im vergangenen Jahr im Kreis Viersen um fünf bis zehn Prozent teurer geworden — in der Burggemeinde Brüggen gar um 15 Prozent. Die wichtigsten Fakten aus dem neuen Grundstücksmarktbericht.

Wer ein Haus bauen wollte, musste im vergangenen Jahr für das Grundstück deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch in den Vorjahren. So steht es im Grundstücksmarktbericht, den der Gutachteraussschuss des Kreises Viersen jetzt vorgelegt hat. Die Preissteigerungen lagen zwischen fünf und zehn Prozent, in Brüggen sogar bei 15 Prozent, sagt Claudia Ziemer, Vorsitzende des Ausschusses. Lediglich im Stadtteil Viersen-Dülken sind die Baulandpreise auf dem Niveau des Vorjahrs geblieben. Die Zahl der Kaufverträge für Flächen sank von 331 auf 296.



Grundstücke

In Brüggen zahlt man im Westkreis am meisten fürs Grundstück – in guten Lagen sind das 245 Euro pro Quadratmeter. Viersen liegt bei 240 Euro, Nettetal bei 220 Euro. In Schwalmtal werden 205 Euro fällig, in Niederkrüchten 170 Euro. Wer sich mit einer mäßigen Lage begnügt, zahlt in Brüggen immer noch 150 Euro, in Viersen 145 Euro. Die günstigsten Grundstücke in dieser Kategorie gibt es in Schwalmtal – für 135 Euro pro Quadratmeter.

Das Baugebiet Krugerpfad in Nettetal-Hinsbeck. In Nettetal liegt der Preis pro Quadratmeter Bauland in guten Lagen jetzt bei 220 Euro. Foto: Heribert Brinkmann

info Fakten aus dem Grundstücksmarktbericht Der höchste Anteil mit 71 Prozent des Gesamtumsatzes wurde beim Verkauf bebauter Grundstücke erzielt, davon 80 Prozent Wohnen und 17 Prozent Gewerbe. Hinzu kommen Büro- und Verwaltungsobjekte und sonstige Immobilien. Die meisten Käufe und Verkäufe gab es bei Ein- und Zweifamilienhäusern, kreisweit waren es 1083 Vorgänge, die im Grundstücksmarktbericht erfasst sind. Angestiegen ist die Zahl der Zwangsversteigerungen, von 31 auf 37. Die Summe teilt sich in fünf unbebaute Grundstücke, 35 bebaute und zwölf Eigentumswohnungen auf.

Bei Flächen für mehrgeschossige Bauten ging die Zahl der Verträge ebenfalls zurück. Für das vergangene Jahren stehen kreisweit nur acht Verkäufe zu Buche, 2018 waren es 23. Der Umsatz sank von 5,4 auf 1,7 Milllionen Euro. Die verkaufte Fläche lag bei 6367 Quadratmeter (2018: 21.727).



Gewerbeflächen

Bei den gewerblichen Flächen ist die Zahl der Kauffälle gestiegen, die Preise sind in etwa konstant geblieben. Die Preise für landwirtschaftlich genutzte Flächen haben sich stabilisiert, am teuersten ist das Ackerland im Westkreis in Viersen (sieben Euro pro Quadratmeter) und Nettetal (6,40 Euro).



Eigenheime

Im vergangenen Jahr haben kreisweit 567 Ein- und Zweifamilienhäuser ihren Besitzer gewechselt. Die Zahlen können von Jahr zu Jahr höchst unterschiedlich sein. Sie hängen in erster Linie von der Bautätigkeit in den einzelnen Kommunen, etwa von der Fertigstellung eines Neubaugebiets. Die höchsten durchschnittlichen Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser flossen in Tönisvorst und Willich. In den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal und der Stadt Nettetal sind die Durchschnittspreise im kreisweiten Vergleich am niedrigsten. In der Stadt Viersen kostet ein freistehendes Haus mit mittlerer Ausstattung mit Baujahr 2000 bis 2018 im Schnitt 2650 Euro pro Quadratmeter, ein Doppelhaus oder ein Reihenendhaus 2320 Euro und ein Reihenmittelhaus 2130 Euro. In Nettetal gestalten sich die Preise wie folgt: 2550 Euro pro Quadratmeter für ein freistehendes Einfamilienhaus, sowie 1850 Euro für eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1975–1999. Zugenommen haben die Kauffälle in der Stadt Viersen (260 Hauskäufe, ein Plus von 13 Prozent), der Gemeinde Niederkrüchten (95 Kauffälle, ein Plus von neun Prozent) und Nettetal (128 Kauffälle, ein Plus von einem Prozent). Rückläufig entwickelten sich die Zahlen in der Burggemeinde Brüggen (55 Kauffälle, zehn Prozent weniger als 2018) und Schwalmtal (69 Kauffälle, ein Rückgang um zwölf Prozent).



Eigentumswohnungen