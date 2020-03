Gemeinsam stark in Nettetal : Immer mehr Händler setzen auf Bestell-Services

(mrö/naf) Das Schmuckhaus Honnes und Herrenmode Fritz Schouren präsentieren ihren Kunden in Video-Anrufen ihre Ware. Auf Wunsch wird dann nach Hause geliefert – so handhaben es zum Beispiel auch die Buchhandlung Matussek, Optik Hammanns und Spielwaren Leuf.

In Zeiten der Corona-Krise beschreitet so mancher Einzelhändler für ihn neue Vertriebswege, um sich trotz Ladenschließung zu halten. Das gilt für sie ebenso wie für Gastronomen, Feinkosthändler und Caterer.

Wie zum Beispiel Erik Radmacher: Eigentlich übernimmt der 39-Jährige eher größere Catering-Aufträge oder liefert Mittagstisch für Gruppen ab zehn Personen – „aber jetzt bieten wir an, dass wir auch Einzelpersonen beliefern“, sagt er. Es sei außerdem möglich, sich zusätzlich vakuumierte Portionen zum Einfrieren zubestellen oder die Gerichte an der Küche von „Catering Nettetal“ an der Heinrich-Haanen-Straße 6 in Lobberich abzuholen. Für Bestellungen hat Radmacher eine „Hunger-Hotline“ eingerichtet: Telefon 0172 2479653.