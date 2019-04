Hinsbeck : Sport und Sprache — kinderleicht

Hinsbeck „Open Holiday“ heißt erstmals eine Ferienfreizeit in Nettetal, die der Kreissportbund mit Partnern organisiert hat. 29 Grundschüler mit und ohne Migrationshintergrund knüpfen Kontakte und probieren Sportarten aus.

Kinderhände greifen in die Tüte, und ein jeder nimmt sich die kleinen Süßigkeiten. Mal sind es drei, mal fünf oder sechs, und zwei der Kinder nehmen sich sogar zehn. Was es mit den Süßigkeiten auf sich hat, verrät Ruhl im Anschluss. Jeder soll nämlich so viele Dinge über sich erzählen, wie er Gummibärchen in der Hand hat. „Also euren Namen, vielleicht wie alt ihr seid, welche Hobbys ihr habt, wo ihr herkommt“, nennt sie Beispiele. Zoey, die drei Gummibärchen genommen hat, ist um einiges schneller fertig als Nabieh, der sich für die zehn Stück entschieden hat und ordentlich überlegt, was er so alles über sich sagen kann. Name, Hobbys und noch mehr machen die Runde. Dann geht es auch schon mit dem nächsten Kennenlernspiel weiter, bei dem Luftballons die Hauptrolle spielen.