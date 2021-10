Berufsausbildung in Nettetal : Nettetalk zum Thema Berufseinstieg

Nettetal Nach der letzten Runde zum Thema Ausbildung im Handwerk widmet sich Silvia Schmidt im Online-Nettetalk dem Verein BaseL, der Schüler auf dem Weg in den Beruf begleitet und ihnen Türen öffnet.

(hb) Vor 14 Jahren, 2007, wurde der Verein „baseL“ gegründet. Seinerzeit von Roland Schiefelbein, ehemaliger Schulleiter der Gesamtschule Nettetal. Die Vereinsgründung hatte ein ganz klares Ziel, Schüler auf dem Weg in das Berufsleben zu begleiten und ihnen eine helfende Hand zu bieten. Mittlerweile hat sich „baseL“ zu einem sehr wichtigen gemeinnützigen Verein entwickelt. Aber was wurde in den vergangenen 14 Jahren erreicht und wo soll die Reise in Zukunft hingehen? Und warum ist es so wichtig, dass dieser Verein weiter gefördert wird? Das ist Thema im Nettetalk, den Silvia Schmidt am Donnerstag, 7. Oktober, von 19 bis 20 Uhr behandelt.