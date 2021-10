Ehrenamt 2.0 in Kaarst : Eine Fortbildungsoffensive für Vereine

Ehrenamt 2.0 in Kaarst

Kaarst In der VHS hat die Veranstaltungsreihe „Grundlagen moderner Vereinsführung“ begonnen. Das Land NRW fördert die Reihe mit 60.000 Euro.

In Kaarst herrscht eine vielfältige Vereinsstruktur. Damit sie auch in Zukunft „überlebt“, initiiert die Volkshochschule (VHS) Kaarst-Korschenbroich eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Grundlagen moderner Vereinsführung“, die vom Land Nordrhein-Westfalen mit 60.000 Euro gefördert wird. Die Teilnahme ist für Interessierte kostenfrei.

An der Auftaktveranstaltung haben am Montagabend rund 25 Vereinsvertreter in Präsenz im VHS-Gebäude teilgenommen, weitere 25 digital. Damit war bereits die grundsätzliche Ausrichtung des sich über 60 Veranstaltungen – bis Ende Februar 2022 – erstreckende Projekt klar: Es ist sowohl eine analoge wie digitale Beteiligung möglich. Gewechselt werden kann nach Belieben.