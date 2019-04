Nettetal : Rund 500.000 Euro für gepflegtes Grün

So optisch einladend wie an diesem Kreisverkehr in Lobberich soll es bald vielerorts in der Stadt aussehen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

NETTETAL Mit gärtnerischen „Glanzpunkten“ und mehr Sauberkeit in den Grünanlagen will Nettetal seine Bürger erfreuen und auf Besucher einen guten Eindruck machen. Vorangegangen waren Klagen über ungepflegte Wege und Grün.

Das Grün entlang der Straßen soll künftig fünf- bis sechsmal im Jahr gepflegt werden. Weitere Pflegeleistungen sollen an Unternehmen vergeben werden, da immer wieder neue Flächen hinzukommen (etwa Nettetal-West). Zahlreiche Flächen sollen neu bepflanzt werden, um die Optik zu verbessern und die Pflege zu vereinfachen, etwa die Beete an der Blumenallee oder am Erlenweg/Akazienweg in Kaldenkirchen, die Kreisverkehre in Lobberich an Möbel Busch (niedrige Heckenelemente) und am Krankenhaus (Stauden mit Gräsern) sowie am Eingang Nettetal-West in Kaldenkirchen (Staudenpflanzung). Benötigt werden nach van Zantens Planung für die Pflege ein Ladegerät für Holzschnitt und eine neue Mähtechnik für Blumenwiesen. Bei herkömmlichen Grünflächen an markanten Stellen soll das Gras wieder eingesammelt statt wie bisher gemulcht werden.