Angebote im Kreis Viersen : Initiative begeistert Schüler für Wissenschaften

Die Initiative vertieft das Wissen von Schülern in den MINT-Fächern. Foto: zdi

Kreis Viersen 2018 haben das Wissenschaftsministerium NRW und die Agentur für Arbeit 55 Projekte im Kreis Viersen finanziell gefördert. Mehr als 1000 Schüler haben an Projekten der Initiative „Zdi: Zukunft durch Innovation“ teilgenommen.

Damit soll der Nachwuchs für naturwissenschaftliche und technische Beruf begeistert werden. In Kursen und Projekten wird das Wissen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik vertieft. Dafür habe es mehr als 62.000 Euro an Fördermitteln gegeben, sagte Axel Schaefers, Projektleiter bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen.