Nettetal Laut Polizei übersah der Autofahrer den Radler.

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer (58) zugezogen, als er am Sonntag um 15.05 Uhr mit einem Auto an der Van-Alpen-Straße in Nettetal-Kaldenkirchen kollidierte. Laut Polizei fuhr er auf der Jahnstraße in Richtung Kirchplatz und wollte die einmündende Van-Alpen-Straße überqueren. Er hatte Vorfahrt. Ein Autofahrer (69) übersah ihn.