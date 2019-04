Unfall in Nettetal-Lobberich : Zusammenstoß auf B 509: Zwei Männer schwer verletzt

Nettetal Zwei Autos stießen in Nettetal-Lobberich frontal zusammen.

Zwei Schwerverletzte – das ist die Folge eines Unfalls am Freitag um 5.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war ein Hinsbecker (54) auf der B 509 von Lobberich nach Boisheim unterwegs. An der Kreuzung zur Dornbuscher Straße bog er links ab und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden Wagen eines Schwalmtalers (48). In der Kreuzung stießen beide frontal zusammen. Sie wurden derart schwer verletzt, dass sie in Hospitäler gebracht wurden. Die Polizei sperrte die Kreuzung bis 8.10 Uhr.