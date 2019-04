Lobberich : Lobbericher klagen über Raser

Dominierendes Thema bei der „Nette-Runde“ des Bürgermeisters in Lobberich war der Sassenfelder Kirchweg. Dort wird gerast, meinen einige Anwohner. Christian Wagner will das überprüfen lassen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

LOBBERICH Anwohner machen ihrem Ärger im Stadtteilgespräch „Nette-Runde“ Luft. Bürgermeister Christian Wagner sichert zu, das Fahrverhalten auf dem Sassenfelder Kirchweg in Lobberich überprüfen zu lassen.

Von Manfred Meis

Auf dem Sassenfelder Kirchweg, der am Krankenhaus beginnt und kurz hinter der Einmündung der Karl-Egmont-Straße in einen Wirtschaftsweg übergeht, wird viel zu schnell gefahren, davon ist Anwohnerin Ursula Müller felsenfest überzeugt. „Zu schnell“ bedeutet mehr als 30 Kilometer pro Stunde, denn die Straße gehört in der ganzen Länge mit ihren Nachbarstraßen zu einer Tempo-30-Zone. Anwohner Werner Backes hat Fotos zur „Nette-Runde“ von Bürgermeister Christian Wagner (CDU) in Lobberich mitgebracht, auf denen die 2016/17 völlig neu ausgebaute Straße in Ost-West-Richtung tatsächlich wie eine Rennstrecke aussieht: Die rechte Seite ist frei, parkende Autos gibt es nur auf der linken Seite – und keinen Gegenverkehr.

Alle ihre Eingaben bei der Stadtverwaltung und der Polizei hätten bisher nichts genutzt, beschwert sich Ursula Müller, die am letzten Teilstück der Straße wohnt, auf dem höchstens tagsüber Wagen vor einer Arztpraxis stünden und als Bremse wirken könnten, berichtet sie. „Da wird mit Tempo durchgefahren und dann weiter über den Wirtschaftsweg, den sicher die meisten auch nicht benutzten dürfen“, klagt sie. Man sollte den Weg durch Poller sperren, zumal er auch von vielen Schülern genutzt werde, die das nahegelegene Gymnasium besuchen.

Info Online-Formular für Hinweise Hinweise Für Hinweise auf Raser-Stellen hat die Polizei ein Online-Formular eingerichtet, über das sich Bürger direkt an die Polizei wenden können. Abrufbar ist es auf der Internetseite der Viersener Kreispolizei unter viersen.polizei.nrw. Aber: Der normale Weg zur Einrichtung einer Messstelle kann tatsächlich mehrere Monate dauern. Nächster Termin Das nächste Stadtteilgespräch findet am Dienstag, 4. Juni, in Breyell statt. Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Abpollern ist nicht möglich“, sagt Juliana Schöngens, Leiterin des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Denn der Weg werde von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt, die auf den anliegenden Feldern arbeiten müssten. Dass der Weg trotz des Sperrschildes mit dem Zusatz „Frei für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge“ nicht nur von Anliegern genutzt werde, wolle Schöngens nicht bestreiten. Aber für die Überwachung des fließenden Verkehrs sei die Polizei zuständig – der bisher von dort keine Unfälle bekannt seien.

Dem Vorschlag von Anwohner Werner Backes, auf dem Sassenfelder Kirchweg zumindest zwischen An den Sportplätzen und Ostdeutscher Weg wechselseitiges Parken anzuordnen, mag Schöngens nichts abzugewinnen. „Da kommt dann keiner mehr so richtig durch. Vor allem landwirtschaftliche Fahrzeuge werden großen Schwierigkeiten haben“, ist ihre Befürchtung. Dies werde nur die Beschwerden erhöhen. Ob die Straße wirklich eine Rennstrecke ist, will die Stadt aber überprüfen: eine Woche lang Tempo-Messung, sichert der Bürgermeister zu.