Nettetal : Rosafarbene Blütenpracht

Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Mit der rosafarbenen Pracht in der Bonner Altstadt, die derzeit dort die Besucher in Scharen anzieht, kann die Heronger Straße in Nettetal-Leuth noch nicht mithalten, aber schon bald schon dürfte es so weit sein: Die Kirschbäume dort fangen an zu blühen.

In den kommenden Tagen dürften wieder etliche Autofahrer anhalten, um Fotos zu machen.