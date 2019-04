Kaldenkirchen : Realschüler suchen 7000 Schoko-Ostereier

Die Schüler hatten Spaß — egal, wie alt sie waren. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Mit einer Ostereier-Challenge verabschiedete sich die Realschule Kaldenkirchen in die Ferien.

Von Bianca Treffer

„Der Osterhase lässt grüßen.“ Kaum hat Aziz den Satz ausgesprochen, hüpft Arne in einem Hasenkostüm in die Klasse 10c der Realschule Kaldenkirchen. Lachen schallt durch den Raum, dann folgen alle Zehntklässler dem Hasen und Aziz in Richtung Schulhof. Dort ist Popmusik zu hören, und die beiden Lehrerinnen Marion Plog und Lina Holz erwarten sie schon.

Zu einer ungewöhnlichen Osteraktion hat die Schülervertretung (SV) der Realschule eingeladen: eine Ostereier-Challenge, bei der die Schüler gut 56 Kilogramm Schokolade in Form von 7000 Ostereiern sammeln sollen. „Wir wollten den Schülern einfach nur eine Freude zu Ostern machen, und da ist uns diese Idee eingefallen“, erzählt Plog.

„Auf dem Schulhof sind Schokoladenostereier versteckt. Ihr habt zwei Minuten Zeit, so viele wie möglich zu finden und bei Arne in den Korb zu legen“, sagt die SV-Lehrerin und deutet auf Arne, der in seinen Händen einen mit Heu gefüllten Korb hält. Die ersten suchenden Blicke gehen über den Schulhof. Der Preis für die Gewinner: Gutscheine für alkoholfreie Cocktails der Schülervertretung an deren traditioneller Cocktailbar.

Plog pustet in eine Trillerpfeife und gibt damit das Startzeichen. Die Zehntklässler schwärmen aus. Samuel ist der erste, der ein Nest entdeckt. Die Hände gefüllt, trabt er zu Arne und kippt seine Ausbeute in den Korb. Helin und Lara sind die nächsten fündigen Sucher. Unter viel Gelächter füllt sich der Korb. Rene bringt einen großen Schwung mit. Er hat sich nämlich die großen Taschen seiner Jacke vollgemacht. Mit einem weiteren Pfiff signalisiert Holz an der Stoppuhr das Ende.

Jede der 23 Klassen sucht für sich, und damit niemand schummeln kann und guckt, wie die Eier versteckt werden, sind die Jalousien an den Klassenzimmern zum Schulhof herunter gelassen worden. Inzwischen hat Feli schon die Ausbeute der nächsten Klasse gezählt und trägt für die 10c 231 Eier ein. „Bisher liegt die 5d mit 332 Eiern an der Spitze“, sagt die 13-Jährige.