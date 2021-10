Geldsegen für Einrichtungen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Sparkasse: 267.000 Euro für Vereine und Projekte

Manfred Cserni vom Vereine „Neue Wege“, der Jugendlichen hilft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Familien- und Jugendförderung, Sportvereine und Soziales können sich freuen: „Unsere Spendenschecks kamen genau richtig“, unterstreichen die beiden Gebietsdirektoren der Kreissparkasse Düsseldorf, Thomas Döring und Thomas Meuser.

(hup/von) Vereine hätten es grundsätzlich nicht leicht, findet Christoph Wintgen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Düsseldorf, da der administrative Aufwand zunehme. „Corona hat dann noch zusätzlich Löcher in vielen Vereinskassen hinterlassen.“ Also habe der Vorstand gemeinsam mit den Gebietsdirektoren dies zum Schwerpunkt bei der Vergabe von Spenden aus der Sparkassenlotterie, dem PS-Zweckertrag, gemacht.

Die Wahl fiel auf Familien- und Jugendförderung, Sportvereine und Soziales. „Unsere Spendenschecks kamen genau richtig“, unterstreichen die beiden Gebietsdirektoren der Kreissparkasse Düsseldorf, Thomas Döring und Thomas Meuser. Die jährlich stattfindenden Spendenübergaben, zu denen die Vereinsvorstände eingeladen sind, fielen allerdings den Abstandsregelungen zum Opfer. „Wir haben aber alle uns bekannten Vereine in den Schwerpunkten angeschrieben und gefragt, wo der Schuh drückt“, berichtet Thomas Döring. Mit 267.380 Euro war der Spendentopf wieder gut gefüllt. „Wir verteilen diesen Betrag nach den Losanteilen, die in der jeweiligen Stadt gespielt wurden – insgesamt waren dies rund 1,1 Millionen Lose“, berichtet Thomas Meuser. „Das Gute an unserer Lotterie ist einerseits der Spielgewinn – immerhin freuten sich unsere Kundinnen und Kunden über Gewinne in Höhe von mehr als 470.000 Euro im vergangenen Jahr – und andererseits der Spendentopf, den wir an die Vereine in unseren Städten ausschütten“, ergänzt Thomas Döring. Je gespieltem Los wandern 25 Cent in den Topf.

Die Wunschlisten der Vereine waren lang: So will das Erkrather Naturschutzzentrum Bruchhausen Kindern mit körperlichen Einschränkungen ermöglichen, sich gefahrlos auf dem Gelände zu bewegen. In der Sandheide will der Verein „füreinander“ das Geld für die Intensivierung der Kinder- und Jugendbetreuung verwenden. Der SSV Erkrath plant ein großes Fest für Kinder, das Deutsche Rote Kreuz in Erkrath die Anschaffung eines gebrauchten Transporters für den Katastrophenschutz. Das Franziskushospiz wiederum will die Büros des neuen Kinderhospizes in Mettmann einrichten.

Der Mettmanner Ortsverband des Roten Kreuzes plant die Einrichtung einer mobilen Teddyklinik, um Kindern die Angst vor Ärzten zu nehmen. Der Verein „Neue Wege“ zur Förderung von Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe will die Dirt-Bike-Strecke instand setzen. Der Kinderschutzbund plant ein Ferienprogramm als Ausgleich zum Homeschooling, die Behindertensportgemeinschaft schafft Reha-Sportgeräte an. Weiter freuen sich die Jugendfeuerwehr, der SKFM, die Alzheimergesellschaft und noch viele weitere Einrichtungen über die finanziellen Spritzen aus der Lotterie.