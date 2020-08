Wohnungseinbrüche in Nettetal : Zwei Einbrüche am hellichten Tag in Breyell

Breyell Auf Kipp stehende Fenster im Erdgeschoss führten am Dienstag zu zwei Wohnungseinbrüchen in Breyell. Beide Einbrüche passierten in den Morgen- bis Mittagsstunden, also am hellichten Tage. Die Beute waren Bargeld und Elektrogeräte.

Einbrecher haben am Dienstag in Breyell Bargeld und Elektrogeräte gestohlen. Es geht um zwei Einbrüche, die räumlich beieinander liegen. Die Straßen sind miteinander verbunden. Der erste Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen 7.30 und 12.30 Uhr an der Josefstraße. Die Einbrecher öffneten ein Fenster zur Josefsstraße, das auf Kipp stand. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen nach ersten Feststellungen unter anderem Bargeld. Der zweite Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Straße Fongern ereignete sich zwischen 10 und 13.20 Uhr. Auch hier gelangten die Täter vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld und ein Notebook. Dieses steckten sie gemeinsam mit anderen elektronischen Geräten in eine Sporttasche, die sie aus der Wohnung mitnahmen. Ein Zeuge fand die Tasche später mit den Elektrogeräten in einem Gebüsch neben den Parkplätzen am Bahnhof Breyell. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen. Die Kripo fragt mögliche Zeugen: Wer hat in Breyell im Bereich Fongern / Josefstraße zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Wer hat möglicherweise gesehen, wer die Sporttasche am Bahnhof in Breyell abgestellt hat? Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162 3770.