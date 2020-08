Veränderungen in Kaldenkirchen : Marktplatz: Kleine Maßnahmen verbessern Erscheinungsbild

Am Marktplatz in Kaldenkirchen wurden jetzt die im Planungsausschuss beschlossenen Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Foto: Stadt Nettetal

Kaldenkirchen Mit einer Reihe von Maßnahmen wurde der Marktplatz in Kaldenkirchen aufgewertet. So wurde etwa die Treppe zur früheren Post abgebrochen, es gibt neue Bänke und Papierkörbe.

Marktplatz – das klingt nach dem Herz der Stadt, dem Mittelpunkt des Ortes. Dabei ist dieser Platz in Kaldenkirchen in erster Linie ein Parkplatz. Es liegen auch keine Ladenlokale am Platz, in den anschließenden Straße liegen der Verkaufsraum von Kaas, die Filiale der Volksbank und ein Reisebüro. Die ehemalige Zentrale der Baugesellschaft an der Synagogenstraße steht zurzeit leer. Die im Ausschuss für Stadtplanung beschlossenen Maßnahmen zum Stadtentwicklungskonzept für den Marktplatz in Kaldenkirchen wurden nun umgesetzt, meldet die Stadtverwaltung. Mit gezielten kleineren Veränderungen sollte insgesamt das Erscheinungsbild des Platzes verbessert werden, ohne dabei unnötig den Planungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes vorzugreifen.

Über das Parken hinaus erfüllt der Platz auch weitere Funktionen. Jugendliche können an der Jugendtreffpunkthütte chillen, Kinder steuern gerne den Spielplatz an. Der Platz wird dabei von alten Rosskastanien geprägt, die gerade an heißen Sommertagen erholsamen Schatten spenden. Auch ein Kunstobjekt von einem früheren Bildhauersymposium hat in der Grünfläche einen angemessenen Platz gefunden.

Der Platz wirkt insgesamt aufgeräumter, sauberer und ansprechender, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die unansehnlichen Betonschachtringe, die bisher die Parkplätze voneinander trennten, wurden entfernt, die verbliebenen Waschbetonpoller neu sortiert. Die Treppe zur früheren Post wurde abgebrochen, die Wege, die jetzt ins Leere laufen, wurden zurückgebaut, die Ausstattung des Marktplatzes mit Bänken und Papierkörben wurde überholt und vereinheitlicht, der Bürgersteig an der Jan-van-Noy-Straße befestigt, der Fallschutz auf dem Spielplatz ausgetauscht. Auch die Hütte, in der sich Jugendliche treffen, wurde repariert.

Zum Schutz von Fußgängern und Fahrradfahrern wurden an Konfliktstellen mit dem Autoverkehr Poller gesetzt. Am Ausgang Richtung Innenstadt gibt es für Passanten und Radler nun eine sichere Verbindung. Am Eingang zum Kinderspielplatz wurden zudem weitere Poller gesetzt. Sie verhindern das Einfahren und Parken.

Die Arbeiten wurden teilweise von beauftragten Unternehmen ausgeführt, teilweise als Eigenleistungen des städtischen Bauhofes erbracht.

Einige der Geschäftsleute in der Nachbarschaft sind überrascht, von Veränderungen zu hören. Christian Küsters, Bürgermeisterkandidat von SPD, Grünen und FDP, kommt zufällig vorbei. Er hat zusammen mit Gerd Wagner in Kaldenkirchen die Stolpersteine gesäubert und ist dabei mit den Bürgern ins Gespräch gekommen. Auch er tut sich schwer, Veränderungen auf dem Platz auszumachen. Am auffälligsten seien die neuen weißen Pfosten mit roten Streifen, die ein Einfahren von der Jan-van-Nooy-Straße verhindern.

(hb)