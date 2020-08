Einbruch in Viersen : Wohnungsinhaber ertappt Einbrecher

Viersen Der Einbrecher soll einen Komplizen gehabt haben und in einem schwarzen Kleinwagen geflüchtet sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Viersener hat am Mittwoch in seiner Wohnung am Konrad-Adenauer-Ring einen Einbrecher ertappt. Wie die Polizei mitteilt, kam er gegen 13.20 Uhr nach Hause und traf in seiner Wohnung im dritten Obergeschoss einen Fremden an, der dabei war, Schränke zu durchwühlen.