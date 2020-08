Nettetal : Radfahrer wird leicht verletzt

Nettetal Eine häufige Unfallursache: Beim Einfahren in einen Kreisverkehr missachtet der Autofahrer die Vorfahrt eines Radfahrers, der von links kommt.

(hb) Ein 77-jähriger Radfahrer ist am Montag von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr bog ein 84-Jähriger Lobbericher mit seinem Wagen von der Freiheitsstraße aus in den Kreisverkehr an der Sassenfelder Straße am Krankenhaus ein. Wie die Kreispolizei mitteilt, soll der Autofahrer die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers missachtet haben. Der Radler stürzte bei dem Zusammenstoß, er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei erklärt dazu: Wer in den Kreisverkehr einfährt, muss warten.