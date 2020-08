Brände in Mönchengladbach : Zwei Bewohner wollen wegen Feuer aus Fenster springen

Brände in Mönchengladbach

Die Feuerwehr evakuierte mehrere Bewohner aus dem Haus an der Lüpertzender Straße. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Binnen weniger Minuten musste die Feuerwehr Samstagabend zu zwei Bränden in der Innenstadt ausrücken und Menschen aus Mehrfamilienhäusern retten.

(RP) Als die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr an der Lüpertzender Straße eintrafen, drang starker Rauch aus einem mehrgeschossigen Wohnhaus. Zwei Bewohner drohten in Panik aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss zu springen. Auf der Rückseite des Hauses machten drei weitere Bewohner an einem Fenster im dritten Obergeschoss auf sich aufmerksam.