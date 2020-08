In Wesel : Einbrecher dringt in Büro von Waschstraße ein

Polizeieinsatz in Wesel. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr hat ein Zeuge einen Einbrecher beobachtet, der aus den Büroräumlichkeiten einer Waschstraße an der Straße Im Buttendicksfeld kam. Der Mann flüchtete in Richtung B 58. Eine Nachschau ergab, dass der Unbekannte zuvor gewaltsam in das Büro eingedrungen war und unter anderem Bargeld gestohlen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Täter ist ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, er trug gelbes T-Shirt, blaue, kurze Hose, blaue Handschuhe und einen schwarzen Rucksack. Hinweise an Tel. 02811070.

(sep)