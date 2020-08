Neues Stadtgrün in Nettetal : Start für den Jubiläumspark Nettetal

Neues Stadtgrün in Nettetal

Auf dieser Wiese in Hinsbeck soll der Jubiläumspark entstehen (v.l.): Heinrich Ophoves, Ortsvorsteher Hinsbeck, Sabine Monz, Bürgermeister Christian Wagner, Heike Meinert und Beigeordneter Michael Rauterkus. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Am Ortsrand von Hinsbeck soll der geplante Jubiläumspark schrittweise umgesetzt werden. Ab sofort können sich Bürger, Vereine und Firmen bei der Stadt melden und für Bäume, Bänke oder Infotafeln spenden.

Ab sofort können sich interessierte Bürger bei der Stadt melden und einen Baum für den Jubiläumspark stiften. Zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Nettetal hat sich der Betriebsbereich Stadtgrün etwas Besonderes einfallen lassen. Mit dem Jubiläumspark soll etwas geschaffen werden, was über das Jubiläumsjahr hinaus Bestand hat und den Bürgern einen direkten Nutzen bringt. Am Ortsrand von Hinsbeck, zwischen der Neubausiedlung und der alten Windmühle, wird dafür eine knapp ein Hektar große Fläche zur Verfügung gestellt.

und Laubbäume in Einzelstellung 300 Euro.

Bürgermeister Christian Wagner (CDU) freut sich über diesen idealen Standort. Er möchte Nettetal ökologisch weiterentwickeln – und das zusammen mit der Landwirtschaft. Das Grundstück an diesem Standort kam durch einen Grundstückstausch mit einem Landwirt zustande. Michael Rauterkus, Geschäftsführer Nettebetrieb, betonte, dass man der Landwirtschaft nicht Flächen wegnehmen wolle, um aufzuforsten. Diese Wiese sei aber für die maschinelle Bearbeitung schwierig, weil sie „klein, krumm und schief“ sei. Für die Zwecke des Jubiläumsparks ist sie aber genau richtig: Dieses nachhaltige Projekt entsteht unmittelbar am Neubaugebiet „Am Krugerpfad“ in Sichtweite der Hagelkreuzkapelle und der Windmühle.