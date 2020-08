Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten sinkt auf 39

Im Kreis Viersen gingen die Infiziertenzahlen am Dienstag um acht auf 39 zurück. Foto: dpa/Michael Kappeler

Kreis Viersen Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Bewohner des Kreises Viersen ist am Dienstag von 47 auf 39 gesunken.Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei sieben.

Am Dienstag wurde dem Kreis eine Neuinfektion bekannt. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich im Kreis 877 Personen, 37 starben an den Folgen der Infektion. So verteilen sich die Infizierten-Zahlen auf die Städte und Gemeinden im Westkreis: Viersen: aktuell neun Infizierte (-3), Nettetal: zwei Infizierte (-2), Brüggen: drei Infizierte (keine Veränderung), Schwalmtal: keine Infizierten (-1), Niederkrüchten: keine Infizierten (keine Veränderung).