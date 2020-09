Bürgermeisterwahl in Nettetal : Neue Stimmzettel für die Stichwahl drucken

Wahlleiter Michael Rauterkus beim Livestream vom Wahlabend. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Beantragte Briefwahlunterlagen sind am Mittwoch in die Post gegangen. Bei der Stichwahl am 27. September wird es wieder einen Livestream aus dem Rathaus geben.

Am Sonntag, 27. September, findet in Nettetal die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters statt. Weder Amtsinhaber Christian Wagner (CDU) noch Herausforderer Christian Küsters (Grüne, SPD, FDP) konnten bei der Kommunalwahl am 13. September die erforderliche absolute Mehrheit auf sich vereinen. Stichwahl bedeutet, dass die rund 35.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger nur noch ein Kreuzchen für einen der beiden Kandidaten zu machen brauchen.

Im Nettetaler Rathaus wird jetzt alles für die Stichwahl vorbereitet. Es müssen neue Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl gedruckt werden. „Eine neue Wahlbenachrichtigung gibt es aber nicht“, informiert der Nettetaler Wahlleiter Michael Rauterkus, der im Zuge eines Livestreams am Sonntag die Wahl aus dem Rathaus präsentiert hatte. „Dieses Experiment haben wir dank der immer weitergehenden Digitalisierung der Verwaltung durchführen können. Gerade jetzt in der Corona-Zeit kam es bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an. Wir werden es auch bei der Stichwahl so handhaben“, berichtet Rauterkus. Der Wahlleiter ruft die Nettetaler dazu auf, auch beim zweiten Wahlgang von ihrem Wahlrecht rege Gebrauch zu machen. Schließlich gehe es um den ersten Bürger der Seenstadt.

Diejenigen, die bereits für die Wahl am vergangenen Sonntag Briefwahl beantragt hatten, konnten dabei auch bereits die Briefwahl für eine eventuelle Stichwahl beantragen. Von dieser Möglichkeit haben über 90 Prozent der Briefwählerinnen und -wähler Gebrauch gemacht. Die Briefwahlunterlagen dieser Personen werden am Mittwoch per Post versendet und gehen in den nächsten Tagen zu. Wer sich nicht sicher ist, ob mit dem Briefwahlantrag für die Wahl am vergangenen Sonntag auch bereits die Briefwahlunterlagen für eine eventuelle Stichwahl beantragt wurden, kann dies im Rathaus unter Telefon 02153 898-1707 (ganztägig) oder 02153 898-1709 (bis 13 Uhr) erfragen.

Informationen zur Stichwahl gibt es auch im Internet unter https://www.nettetal.de/de/dezernat1/kommunalwahlen/

(hb)